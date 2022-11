Bezorgdheid over de terugkeer van ‘heroin chic’: «Lichamen zijn geen trends»

‘Bye-bye booty: Heroin chic is back’, kopte de New York Post deze week. Daarmee verwijst de krant naar de modetrend uit begin de Jaren 90. Kenmerkend waren de erg bleke huid, dikke wallen, androgyne look en vooral extreem dunne lichamen. Wie ‘heroin chic’ was, zag er dus een beetje uit als een drugverslaafde. Onder meer actrice en ‘body positivity’-activiste Jamilla Jameel bekritiseerde het stuk: «Stop hiermee, lichamen zijn geen trends.»

Low-rise jeans, beenwarmers, Crocs, ballerina’s, minirokjes, vlindertjes… In modewereld zijn de Jaren 90 helemaal terug. Nu ziet het er naar uit dat ook de lichaamstypes van toen terug ‘in’ worden. Volgens de ‘New York Post’ zou ‘heroin chic’ helemaal terug zijn. Dat wil zeggen: de rondingen die de laatste jaren zo trendy waren, moeten nu plaatsmaken voor heel erg magere lichamen, schrijven ze.

Ze maken die analyse enkele weken na Paris Fashion Week, waar onder meer de show van luxemerk van Miu Miu erg veel kritiek kreeg vanwege de erg magere modellen. Onder meer modeblogger Tyler McCall tweette toen: «Alsjeblieft, ik ben dit zo moe. Ik weet dat we doen alsof dat we de verheerlijking van magere lichamen niet aan het terugbrengen zijn, maar dit kan zo niet doorgaan.» De New York Post schrijft verder dat ze vermoeden dat zelfs de Kardashians hun Brazilian butt lifts teruggedraaid hebben.

En body positivity dan?

De terugkeer van ‘heroin chic’ zou alleszins een grote breuk betekenen met de recente ‘body positivity’ en ‘body neutrality’-bewegingen. Die beweging streeft ernaar dat alle soorten lichamen aanvaard worden, ongeacht de grootte, vorm, huidskleur of fysieke beperking. Ook sterren zoals Lizzo zetten zich al jaren af tegen fat shaming en ‘fatphobia’, de systematische discriminatie van dikke mensen.

«F*** de dieetcultuur»

Het artikel van de New York Post ging dan ook snel door het stof. Onder meer de Britse actrice en activist Jameela Jamil ging meteen in de aanval: «Nee. We probeerden dit al in de jaren negentig en miljoenen mensen ontwikkelden een eetstoornis hierdoor», zegt ze op Tiktok. «Ik bijvoorbeeld, twintig jaar lang. We gaan dit niet doen. We draaien de klok niet terug. Onze lichamen zijn geen trends, onze vormen zijn geen trends. F*** off.»

Ook op Twitter kropen verschillende mensen in de pen. «Gezond zijn en comfortabel zitten in je vel is wat hip is. Je pakt dit niet af van ons, we gaan niet terug naar de dieetcultuur en onzekerheden zodat jullie ons dingen kunnen verkopen die niet werken.»