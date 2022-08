Duurzaam, DIY en hip: Jeans beenwarmers veroveren TikTok

Dat Gen Z de beenwarmer opnieuw tot leven gewekt had, was al duidelijk in het straatbeeld. Maar deze zomer combineren jongeren twee Y2K-trends: jeans en beenwarmers. Ofwel: de jeans boots. Influencers zijn er dol op, want je kan ze ook gewoon helemaal zelf maken. Dit is hoe.

De all-denimtrend, waarbij jeans op jeans gedragen wordt, is alweer helemaal ingeburgerd. Het was dus slechts een kwestie van tijd vooraleer de jeans boots opdoken. ‘Balletcore’, waarbij elementen uit de ballerinakostuums hun weg vonden naar de streetstyle, is namelijk ook al even trendy. Jeans beenwarmers zijn met andere woorden het resultaat een vruchtbare samenwerking tussen balletcore en all-denim. Zeker sinds Sami Miro, een ontwerpster uit Los Angeles, jeans boots lanceerde die in een handomdraai uitverkocht werden, is het item niet meer weg te denken uit de kleerkast van hippe jongeren.

Jeans boots lijken dus op beenwarmers maar zijn in wezen een soort afgeknipte jeans. Enkel het deel onder de knie wordt behouden van de broekspijpen. TikTokkers dragen de jean boots boven zwarte schoenen of laarzen, waardoor het lijkt alsof de jeans deel uitmaakt van de schoen, en dus een soort ‘laars’ is.

Upcycling

Bovendien gaat het ook om een duurzame en goedkope trend. Veel influencers upcyclen hun versleten jeans namelijk tot jeans boots. Enige benodigdheden? Een oude jeans, een paars laarzen en schaar. Je knipt de pijpen vervolgens van je jeans af, iets langer dan nodig zodat je de jeans in je laars kan vouwen. Wil je niet per se laarzen dragen onder je jeans boots? Dan kan je ook een elastiek in de bovenkant van je afgeknipte jeanspijpen naaien.