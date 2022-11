Dit is officieel de beste kaas ter wereld

In een conferentiecentrum in Wales vond zich afgelopen woensdag een bijeenkomst plaats van de smeuïgste gorgonzola’s, de krachtigste bries en lekkerste gruyères. De jaarlijkse editie van de World Cheese Awards was met andere woorden wederom een stinkende bedoening met 4.434 kazen, afkomstig van 42 verschillende landen. En ook dit jaar stak één kaas er met kop en schouders bovenuit.

Meer dan 250 juryleden van over de hele wereld beoordeelden de duizenden kazen op smaak, aroma, look en textuur in de mond. De blauwe, harde, zachte, smeltende of gele kazen werden verspreid over 98 tafels, en elk lid proefde blindelings zo’n 50-tal kazen. Vervolgens gaven ze iedere kaas elk een medaille: een gouden, zilveren of bronzen. Per tafel kreeg één uitverkoren kaas de «super gouden»-medaille.

Zo kwamen de juryleden – die volgens CNN na een tijdje op een ‘cheese high’ zaten – tot één superieure kaas: een oude, kruimelige Zwitserse gruyèrekaas gemaakt van rauwe koeienmelk. De ‘Le Gruyère AOP surchoix’ werd zo gekroond tot de allerbeste kaas van 2022. De kaas werd beschreven als een «erg verfijnde, handgemaakte kaas» die op de tong smelt en kruidige, fruitige en lederen ondertonen heeft.

Andere prijskazen

De tweede plek ging naar de Gorgonzola Dolce DOP. Op vlak van de Belgische kazen kregen de ‘Maigre des Flandres’ en ‘Gentenaer’ (Little Cheese Farm) en de Postel Belegen (NV Fromunion-Kaasmakerij Passendale) de «super gouden»-medaille.