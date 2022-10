Balletcore brengt nu ook al de ballerina opnieuw naar de straat

Bella Hadid loopt erin rond, influencers werken er iedere outfit mee af en Miu Miu en Dior brachten hun eigen paar uit: de ballerina is helemaal terug. Dat viel ook recent op Paris Fashion Week te merken. Persoonlijk hebben we nog steeds koortsdromen over de doordringende geur van voetenkaas in de jaren tien, maar als benenwarmers een comeback kunnen maken, dan ook de ballerina.

2022 is het jaar van de balletcore: beenwarmers, tule, poederroze kleuren, gebreide stoffen en zelfs de bolero veroveren al sinds deze zomer de streetwearmode. Balletcore kopieert niet letterlijk de gigantische tutu’s uit de danswereld, maar recycleert enkel sommige elementen, en gooit er een dikke Y2K-saus over. Zo combineren TikTokkers met hun jean boots – een beenwarmer gemaakt van jeansbroeken – vlotjes de nillies jeans-on-jeanstrend met balletcore. Dat de ballerinaschoen zijn comeback ook zou maken, mocht dus niet als een verrassing komen.

Of het een welkome verrassing is, is een ander verhaal. Omstreeks het begin van de jaren tien waren ballerina’s niet weg te denken uit het straatbeeld. Ze kwamen in alle kleuren, met de meest absurde prints, en hadden allemaal hetzelfde gemeen: je kreeg er gigantische zweetvoeten van. Vogue stelde al aan het begin van het jaar de onheilspellende hamvraag: «Zijn we klaar voor de comeback van de ballerina?» Of we zelf ‘ja’ op die vraag zouden antwoorden, weten we niet. Feit is wel dat de terugkeer van de platte schoen dit seizoen niet meer te ontkennen valt.

Herfstige schoen

Het goede nieuws is alvast dat de ballerina anno 2022 veeleer geïntroduceerd werd als een herfstschoen (al dan niet te combineren met de vermaledijde beenwarmers), mede dankzij de fashionista’s die de schoen massaal droegen tijdens Paris Fashion Week. En ook in de collecties van de grote modemerken kon je er niet aan ontsnappen: Miu Miu stuurde modellen de catwalk op in ballerina’s met sokjes in, Dior combineerde voor de zomercollectie van 2023 fishnets met inktzwarte ballerina’s. Wij hopen alvast dat de sokken een deel van de penetrante zweetgeur kunnen tegenhouden.