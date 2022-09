Laarzen van Crocs? Die willen we blijkbaar allemaal in huis

Toen ze voor het eerst op de markt verschenen, waren Crocs hét onderwerp van kritiek. Met plastic klompen over straat lopen, dat was toch schandalig? Om de kippen te gaan voederen, oké, maar enig ander gebruik van de schoen leek onvoorstelbaar. Intussen zijn we ettelijke jaren later en hoewel het schoeisel controversieel blijft, is het in die tijd ook verworden tot een waar fashion statement.