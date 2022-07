Fout en toch hip: Het is Croc Girl Summer

Ooit werden de vermaledijde crocs bespuwd. Het zouden agrijselijke, lompe dingen zijn. Een aanfluiting van de goede smaak. En toch, hier zijn we dan. Het is 2022 en het is ‘Croc Girl Summer’, de zomer waarin Crocs helemaal terug hip zijn.

De komst van de ‘Croc Girl Summer’ komt misschien niet als een verrassing. De attente burger merkte ze misschien al vaker dan gewoonlijk op in het straatbeeld. Maar ook wie interesse heeft in mode, kon er niet omheen.

Verschillende modemerken, waaronder Uggs en het gerenommeerde luxemerk Balenciaga, werkten al samen met Crocs. Popster Charli XCX werd gespot met Crocs, Ariana Grande outte zich af Crocs-fan. Justin Bieber, KFC en Post Malone hadden hun eigen collectie.

Zelfs wielerploeg EF-EasyPost daagde op in speciaal ontworpen Crocs naar de ploegenvoorstelling van de Tour de France in Kopenhagen. En ook TikTokkers zweren bij het controversiële schoeisel.

Meest gewenste product

Het is op zijn zachtst gezegd een opvallende comeback. Sinds de creatie van de croc in 2002 werden de schoenen dan wel misschien geprezen voor hun comfort, stijlvol werden ze allerminst bevonden. Binnenshuis wonnen ze wel aan populariteit: de vrolijke kleuren, en de ‘jibbitz charms’ – decoratie voor in de gaatjes van je crocs – bleken dan toch een beetje onweerstaanbaar. Durfde je ze evenwel buitenshuis dragen, dan gingen er weleens een of meerdere wenkbrauwen omhoog.

Vandaag is dat wel anders. Crocs staan op de achtste plaats in de ranking van ‘meest gewilde modeproducten’ van het jaar volgens de Lyst 2020 Index. Maandelijks googelen gemiddeld 135.000 mensen naar crocs.

Y2K

Crocs heeft zijn populariteit te danken aan verschillende factoren. Allereerst is er een revival van alles Y2K, trends uit de jaren negentig en begin 2000. Ten tweede zijn de schoenen supercomfortabel, zeker op warme dagen waarbij je veel zweet. Wie al eens in een ziekenhuis rondliep, merkte vast al op dat zorgkundigen al jarenlang dag in dag uit Crocs dragen. Geen toeval: het iconische Crocs-materiaal ‘croslite’ is superlicht, gemakkelijk te kuisen en resistent tegen vieze voetgeurtjes.

Tot slot komen Crocs tegenwoordig in uiteenlopende modellen, waardoor iedereen wel zijn ding vindt. Zo bestaan er platformcrocs, slippercrocs, platformslippercrocs, crocssandalen en zelfs crocswinterlaarzen. Crocs houdt zich ook niet langer enkel aan felle kleurtjes, maar varieert in print. Zo is de nieuwe hype op TikTok de ‘Marble Croc’, koffiekleurige Crocs in marmerprint.

Het valt te betwijfelen of iedereen plots gewonnen zal zijn voor de omstreden muiltjes, maar wie hip en comfortabel wil zijn deze zomer, wendt zich maar beter tot de Crocshop.