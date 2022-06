Ze doen het weer: Balenciaga en Crocs slaan de handen in elkaar

Samenwerkingen doen het goed in modeland. Of merken nu de handen in elkaar slaan met influencers, fastfoodketens of een ander (luxe)label, vaak is het resultaat van die collab uitverkocht binnen enkele minuten. De afgelopen jaren werkten Balenciaga en Crocs op regelmatige basis samen en ook nu doen ze het weer. Al moet je je dit keer niet aan een paar schoenen verwachten.

De platform-Crocs die de twee merken in 2018 op de markt brachten zijn intussen iconisch en waren binnen enkele minuten overal uitverkocht - al weten we zelf niet helemaal waarom. Vorig jaar mocht Balenciaga-ontwerper Demna Gvasalia dan weer de schoenen naar zijn hand zetten, met alle esthetische gevolgen van dien.

Knoeibestendige handtas

Dit keer besloten Crocs en Balenciaga duidelijk om de dingen over een andere boeg te gooien. Geen schoenen dus in 2022, maar een handtas en een smartphonehouder. En we moeten eerlijk bekennen dat het resultaat er in ieder geval erg praktisch uitziet. Beide ontwerpen zijn verkrijgbaar in het groen, roze en zwart en dankzij het plastic materiaal waarvan ze gemaakt zijn, neem je ze zonder problemen overal mee naartoe. Al hebben de ontwerpen - uiteraard - wel een stevig prijskaartje. Voor de totebag betaal je zo’n 995 euro en voor de smartphonehouder moet je zo’n 595 euro over hebben. Niet niks dus, maar handig is het wel.