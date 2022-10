Zo gaat baby van Hanne (K3) heten volgens Marthe en Julia: «Kan zowel voor meisje als jongen»

Vier maanden geleden kondigden Hanne en haar man Jorn aan dat ze in december voor het eerst mama en papa zullen worden. Of het een meisje of een jongen wordt, weten ze zelf wél al, maar verklapten ze nog niet.

Voorgevoelens

Volgens Marthe wordt het sowieso een leuke baby. «Ik denk dat als het een meisje wordt, het echt een cool meisje gaat worden. En als het een jongen wordt, een coole jongen», vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. Julia heeft wel een vaag vermoeden. «Ik vind het moeilijk omdat ik wel heel lang voorgevoelens heb gehad, maar het gaat echt aan Hanne zijn om het uiteindelijk bekend te maken. En wie weet doet ze dat nog voordat ze bevalt, en anders komen we het erna te weten», klinkt het.

Genderneutrale naam

Marthe en Julia zijn het volledig eens over de naam die het kindje volgens hen gaat krijgen. «We hebben het er net tijdens de lunch nog over gehad. Wij vinden Robin een hele leuk naam. Dat kan zowel voor een meisje als voor een jongen», besluiten ze.