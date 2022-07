Hanne van K3 praat openlijk over zwangerschap: «We kennen het geslacht al»

Hanne van K3 is al iets meer dan vier maanden zwanger, maar minder hard werken staat nog lang niet op de planning. Vijf shows per weekend doet ze soms, al dansend en zingend met een baby in de buik. In Het Laatste Nieuws praat ze voor het eerst over haar zwangerschap: «De zwangerschap verloopt supergoed!»

Hanne Verbruggen wordt in december mama. Maar voor het zover is treedt ze deze zomer nog 35 keer op, zingt ze een album in, en steekt ze nog de grens over naar Nederland voor een tournee. Geen lichte agenda, zeker nu de eerste tekenen van Hanne’s zwangerschap duidelijk worden.

«Mijn buikje groeit goed hé?», zegt ze trots aan Het Laatste Nieuws. «Ik voel ons kindje al vaak bewegen. Vooral ’s avonds als ik plat lig.» Last heeft ze niet van haar zwangerschap. «Ik voel dat ik iets sneller moet stoppen met dansen om goed te kunnen zingen. Dat is een beetje zoeken. Maar dat neem ik er heel graag bij, want mijn zwangerschap loopt supergoed.» Voor een show moet ze zichzelf soms wel moed inspreken, want soms wordt het wel zwaar. «Maar ik las dat beweging rustgevend werkt. Die van mij zal dus heel veel slapen!», lacht Hanne.

Geslacht

In haar vrije tijd bereidt Hanne samen met haar man Jorn, met wie ze al tien jaar samen is, alles voor. «Tegen de bevalling moet alles in orde zijn», zegt ze standvastig.

Als ze wil kan ze zelfs al wat kleertjes kopen, want ze kent het geslacht van haar baby al. Al wil ze dat nog niet delen met de rest van de wereld: «De mensen uit onze dichte omgeving kennen het geslacht wel al, maar voor de rest blijft het geheim tot de geboorte. Net als de naam.»