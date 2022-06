Hanne van K3 zwanger van eerste kindje: «Ik hoop dat je er klaar voor bent»

Heuglijk nieuws uit medialand. K3-zangeres Hanne is voor de eerste keer zwanger. Het kindje is uitgerekend voor december. Dat kondigde de 28-jarige roodharige zangeres trots aan op Instagram. «Het avontuur ligt om de hoek! Ik hoop dat je er klaar voor bent, kleintje», glundert ze.

Getrouwd

Hanne is al meer dan tien jaar samen met haar vriend Jorn, met wie ze in 2020 in het grootste geheim in het huwelijksbootje stapte.

Felicitaties

Haar volgers zijn uiteraard erg blij voor hen. «Oh mijn God, proficiat!», «Zo blij voor jullie», «Je wordt een super mooie mama met een super mooi kindje», en «Wauw zo’n mooi nieuws! Proficiat en geniet van deze mooie tijd», wordt er gereageerd.