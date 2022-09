Julia van K3 reageert voor het eerst op geruchten rond affaire met Metejoor

In juli beweerde de Nederlandse roddelkoningin Yvonne Coldeweijer dat Julia Boschman «meerdere malen is vreemdgegaan met Metejoor», haar collega in ‘The Voice Kids’. De 31-jarige Vlaamse zanger reageerde daar eerder al op via zijn manager. «Totale onzin. Helaas kunnen we weinig beginnen tegen dit soort ‘fake news’. Als je bekend bent, krijg je vroeg of laat met dit soort roddels te maken. De storm gaat hopelijk zo snel mogelijk weer liggen», klonk het destijds in Het Laatste Nieuws.

Beerput

Nu laat ook Julia van zich horen. De 20-jarige zangeres, die sinds november 2021 deel uitmaakt van K3, geeft toe dat ze het er een tijdje lastig mee heeft gehad, maar dat ze op heel wat steun kon rekenen. «Ik wist dat er vervelende dingen bij ‘bekend zijn’ hoorden, maar ik hoopte dat het niet zover hoefde te komen. Van tevoren weet je dat de kans bestaat dat er lastige dingen worden geschreven. Gelukkig werd ik na het gedoe goed opgevangen door Studio 100, mijn familie, vrienden en ook door Hanne en Marthe. De mensen die er voor mij toe doen, weten hoe het zit. Daarnaast maakt het voor mij niets uit wat de rest van de wereld denkt. Natuurlijk is het niet leuk om opeens zo’n beerput over je heen te krijgen, maar ik ben niet van suiker. Ik kan dat wel goed langs me heen laten gaan, juist omdat ik zo goed ondersteund werd», vertelt ze in dezelfde krant.

Julia Boschman (onderaan) en Metejoor (bovenaan) zijn collega’s in ‘The Voice Kids’: