Julia van K3 over haar vriend: «Hij is zich daar heel erg van bewust»

Exit Klaasje, welkom Julia. De 19-jarige Nederlandse blondine geeft voortaan het beste van zichzelf naast Hanne en Marthe in K3. En hoewel sommige mensen vinden dat Julia op Klaasje lijkt, is dat niet het geval. «Ik heb er soms moeite mee dat sommigen Julia nu als een doorslagje van Klaasje bestempelen», vertelt Hanne in Dag Allemaal. «Ik begrijp het wel: de eerste keer dat we Julia zagen, zag ze er heel K3 uit en waren er zeker vergelijkingen met Klaasje. Maar als je haar beter leert kennen, lijken ze helemaal niet zo hard op elkaar. Ze verschillen écht wel. Dat voel je in de vibe die ze hebben, hoor. Klaasje had momenten dat ze echt ging bezinnen. Ze is nogal aan de zweverige kant. Maar Julia is een energiebom next level, dat is echt een duracellkonijn. (lacht) Bij haar is het gewoon gaan-gaan-gaan», aldus Hanne.

Perfecte aanvulling

Marthe is het daar volledig mee eens. «Ik denk dat wat Hanne zegt helemaal klopt. Qua uiterlijk had ze op het moment dat ze auditie deed Klaasje kunnen zijn, als je je ogen een beetje dichtkneep. (lachje) Maar qua karakter is Julia totaal anders. Die energie, dat zotte, de hoek eraf... Dat gaat gewoon de perfecte aanvulling worden binnen K3. Eindelijk eens iemand die dingen doet zonder er altijd bij na te denken! Want soms denk ik ook wel te veel na... Soit, het is goed dat Julia erbij komt», klinkt het.

Privéchauffeur

Zingen bij K3, het doet wat met een mens. En met Julia’s agenda, want die wordt nu een pak drukker dan voordien. Dat zal haar vriend Ben, met wie ze drie jaar samen is, wellicht ook voelen. «Ik wist waar ik aan begon en heb dat ook met hem besproken. Ben heeft ook zoiets van: we zullen wel zien hoe het loopt, en we gaan dat samen laten werken. Ik schakel hem al af en toe in als privéchauffeur, want ik moet mijn rijbewijs nog halen», knipoogt ze.

Toegevingen doen

Ze heeft geen schrik dat haar relatie zal bezwijken onder de druk. «Nee, en ik weet zeker dat Ben daar ook niet bang voor is. Hij is zich er heel erg van bewust dat het druk wordt en dat er toegevingen bij zullen komen kijken, voornamelijk van zijn kant. Dat ik moet werken wanneer hij vrij heeft en zich had verheugd op een avondje thuis. Hij weet dat, en samen gaan we daar een weg in vinden», besluit ze.

