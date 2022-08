Vagina’s, billen en de comeback van Johnny Depp: Dit waren 5 opvallendste VMA-momenten

1. De bizarre comeback van Johnny Depp

Nu de grootste gemediatiseerde rechtszaak van het laatste decennium voorbij is, is de hetze rond de 59-jarige acteur Johnny Depp en zijn ex-vrouw en actrice Amber Heard (voorlopig) even gaan liggen. Toch waren de cameo’s van de Pirates of the Caribbean-acteur gisterennacht op zijn zachtst gezegd opvallend, en nog steeds een tikkeltje controversieel. Eerst verscheen hij als astronaut, het symbool van de MTV-awards. Hij was er evenwel niet in levenden lijve: zijn gezicht werd digitaal op de helm geprojecteerd. Later in de show liet Depp nog weten dat hij ook «beschikbaar was voor verjaardagen, barmitzvahs, batmitzvahs, bruiloften, wakes, eender wat je nodig hebt.» Waarom hij op die manier in een muziekawardshow verscheen? «Ik heb het werk nodig», aldus de acteur.

2. Een nieuw album voor slokop Swift

Zangeres Taylor Swift mocht zich de grote winnares van de avond noemen. Ze won onder meer ‘Beste Video’, voor de videoclip van ‘All Too Well (10 minute version)’. De video, die eerder als kortfilm gezien kan worden, duurt 15 minuten en werd door Swift zelf geregisseerd. Het is de eerste keer dat een zangeres die haar eigen video regisseerde een award wint. Bovendien is Swift ook de enige artiest die al drie keer een VMA kon binnenrijven. Reden om te vieren, dus. In haar bedankingsspeech zei ze dat ze trots was op alles dat ze samen met haar fans heeft kunnen verwezenlijken. «Zonder jullie had ik mijn album ‘Red’ niet opnieuw kunnen opnemen. Jullie gaven me het lef om dat te doen. Ik had daarom beslist dat, als jullie zo vrijgevig bleven en ons deze award gaven, het een goed moment zou zijn om jullie te laten weten dat mijn gloednieuwe album uitkomt op 21 oktober. Ik zal jullie er meer over vertellen rond middernacht.»

Op klokslag twaalf postte ze de cover en de titel van haar gloednieuwe album met 13 nummers ‘Midnights’. Het zou een collectie zijn van «13 slapeloze nachten doorheen mijn leven», vol «goede en slechte dromen», over «de vloeren waarop we ronddwalen en de demonen die we tegenkomen.»

3. Damiano’s kont

Eurosongwinnaars Måneskin zaten nooit verlegen om een streepje naakt, zoveel is duidelijk. Toch zullen kijkers de look van zanger Diamono niet snel vergeten. Tijdens Måneskins extravagante performance van ‘Supermodel’ droeg hij namelijk enkel iets dat als een lederen string beschreven kon worden, in combinatie met hoge laarzen en een stoere choker. Al snel draait Damiano zich om, om met zijn blote billen te twerken richting de camera. Dat spektakel heeft evenwel niet lang geduurd, want zodra Damiano zijn kont geshowd had, switchten de camera’s naar beelden van Prudential Center, de arena waarbinnen de VMA’s plaatsvonden. «Censuur», klinkt het bij de fans.

4. De genitale bedankingsspeech van Nicki Minaj

Nicki Minaj kon die nacht de eervolle ‘The Michael Jackson Video Vanguard Award’ ontvangen, ofwel de Lifetime Achievement Award. Een mooie bekroning van haar lange rapcarrière, die ze toch met enige nervositeit in handen nam. «Ik wou dat Whitney Houston en Michael Jackson hier waren. Ik wou dat mensen begrepen wat ze betekenden en wat ze meemaakten», zei Minaj. «Ik wou dat mensen mentale gezondheid serieus namen, ook bij mensen van wie je denkt dat het perfecte leven hebben.”»Tijdens haar speech verdween ze even van het podium, en keerde ze terug met haar gsm. Uiteindelijk sloot ze haar speech af met «blijf super freaky, heb een geweldige vagina, ik zie jullie graag.»

5. Red Hot Chili Peppers: liefde voor de natuur

In dezelfde categorie van bizarre bedankingsspeeches: Red Hot Chili Peppers. Die rockers mochten de ‘Global Icon award’ in ontvangst nemen. Terwijl drummer Chad Smith nog een eerbetoon bracht aan Taylor Hawkins, de overleden drummer van Foo Fighters, en zanger Anthony Kiedis «zijn pittige minnares, beter bekend als MTV» bedankte voor hun «1.000 jaar steun», gooide bassist Flea het over een andere boeg. Hij zei dat hij hield van «kakkerlakken, aarde en bomen en iedere mens... herten en hertengeweien, en vogels en de lucht.» Een ware natuurliefhebber, die Flea.