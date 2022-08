Rapport beschuldigt Taylor Swift van 8.293 ton CO2 (!) uit te stoten met haar privéjet: «Flagrante leugens»

Yard gebruikte data van het Twitter-account ‘Celebrity Jets’ dat automatisch het luchtverkeer bijhoudt van bepaalde vliegtuigen, om de «schadelijke impact van privéjets» aan te kaarten. Yard deed dat vlak nadat Drake, Kylie Jenner en Travis Scott onder vuur kwamen te liggen voor hun extreem korte vluchten.

Taylor Swift zou volgens Yard 170 keer haar privéjet gebruikt hebben tussen 1 januari en 29 juli 2022. Dat komt neer op 15,9 dagen in de lucht. Gemiddeld duurde een vlucht 80 minuten, en was die ongeveer 63 kilometer lang. Daarmee komt haar uitstoot voor 2022 op 8.293,54 ton CO2. Zo’n 1.184,8 keer meer dan de gemiddelde persoon per jaar.

Taylor niet enige passagier

Een woordvoerder van Taylor Swift zegt dat de claims van Yard «volledig incorrect» zijn: «De privéjet van Taylor Swift wordt geregeld uitgeleend aan andere individuen», vertelt de woordvoerder aan The Guardian. Meer wilt het management van de Shake it Off-zangeres niet kwijt.

De top tien van grootste vervuilers werd aangevuld met de Amerikaanse boxer Floyd Mayweather op de tweede plaats (7.076,8 ton CO2) en Jay-Z op de derde plaats (6.981,3 ton CO2). Ook Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Mark Wahlberg en Steven Spielberg stonden in de top tien van grootste vervuilers.

Yard nuanceert wel dat hun data onvolledig is, aangezien ze enkel de grootste vervuilers konden benoemen op basis van de data van de Celebrity Jets Twitterpagina en dat het dus ook niet duidelijk is of de celebrity in kwestie werkelijk in het vliegtuig zit.