«Johnny Depp lijdt aan erectiestoornissen, daarom verkrachtte hij Amber Heard met een fles»

De fel gemediatiseerde rechtszaak van Amber Heard tegen Johnny Depp kende begin juni een jammerlijke afloop voor de actrice: Heard verloor de zaak grotendeels en moest haar ex-man 10 miljoen dollar wegens smaad. De ‘Aquaman’-actrice legde nochtans voldoende argumenten op tafel om de rechter van haar gelijk te overtuigen, waarvan een behoorlijk bijzonder. Heard claimde namelijk dat Johnny Depp aan erectiestoornissen leed, en dat die geleid zouden hebben tot Depps woedeaanvallen van seksuele aard. Zo verwezen Heard en haar advocaat onder andere naar een verkrachting met een fles sterke drank.

‘Boze seks’

«Hoewel meneer Depp zijn erectiestoornis liever niet openbaar maakt, is een dergelijke aandoening wel degelijk relevant in relatie tot seksueel geweld, inclusief in verband met de woede van meneer Depp en het gebruik van een fles om Amber Heard te verkrachten», zo staat in een dossier dat het Britse Daily Mail kon inkijken. In mei gaf Heard de volgende getuigenis: «Ik wist niet of de fles die hij in me gestoken had gebroken was. Ik kon het niet voelen, ik kon helemaal niets voelen [...] Ik noemde het ‘boze seks’ die Johnny niet kon uitvoeren. Hij gooide me op het bed, meerdere keren, en drong zich bij me op.»