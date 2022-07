Spontane meet & greet met Nicki Minaj loopt uit de hand (video)

Een spontane meet & greet met Nicki Minaj moest maandag geannuleerd worden nadat hordes fans de rapper overspoelden. De Amerikaanse rapper had op sociale media aangekondigd dat ze naar Cafe Koko in Camden, Londen, kwam. Honderden fans daagden op en renden over straat, richting de wagen van Minaj. Uiteindelijk moest de politie ingrijpen.

Nicki Minaj was in het Verenigd Koninkrijk voor het Wireless Festival in Londen, waar ze zij aan zij zou optreden met uitsluitend vrouwelijke headliners. In afwachting kondigde ze aan dat ze naar het Cafe Koko in Camden zou gaan. Die oproep viel niet in dovemansoren en honderden fans zakten af richting de locatie. Eenmaal de Super Bass-rapper opdaagde in haar wagen, liep de spontane meet & greet uit de hand. Er werd gerend, geduwd en getrokken. De menigte werd onhandelbaar.

«Ga in één rij staan»

Aanvankelijk probeerde Minaj de fans nog te bedaren. Ze zond een tweet waarin ze schreef: «Jongens, als jullie niet uit de weg aan, laten ze me niet uit de auto. Loop alsjeblieft niet over straat. Ga alsjeblieft in één rij staan, op één plek.»

Op video’s is te zien hoe Nicki Minaj toch heel even uit de auto komt, maar al snel terugkeert nadat fans helemaal uit het dak gaan.

Politie

Cafe Koko nam noodgedwongen contact op met de politie, omdat ze zich zorgen maakten over de menigte buiten. Daarop werd het event geannuleerd vanwege «veiligheidsoverwegingen». Op dat moment was de drukte evenwel al zo erg geworden, dat de politie Minaj moest escorteren. Niemand werd gearresteerd.

Cafe Koko reageerde nog niet op het voorval.