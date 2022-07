Phaedra Hoste toont EINDELIJK de man die al vijf jaar in haar leven is: «Geen woorden nodig» (foto)

Phaedra Hoste is al vijf jaar samen met de liefde van haar leven, maar al die tijd kregen we de gelukkige nooit te zien. Tot nu ...

Het was al even geweten dat de voormalige presentatrice een relatie had met een zekere Jan, maar Phaedra deed haar uiterste best om haar partner verborgen te houden voor het publiek. Nu heeft de mysterieuze onbekende eindelijk een gezicht gekregen: Phaedra deelde een foto van hen tweetjes op Instagram. «Jij en ik. Geen woorden nodig ...», schrijft ze erbij.

De Jan in kwestie is Jan De Reu, zo schrijft TV Familie. De Reu is een zakenman die actief is in de keukenbouw- en vastgoedsector. Hij is daarnaast gepassioneerd door oldtimers.