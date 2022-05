Sanne kritisch over ‘De Bachelor’: «Dat ging echt tegen mijn principes in»

Hoewel Sanne tijdens de romantische 24-uren date met Fabrizio intiem was, kreeg ze vlak voor de finale geen roos meer van Fabrizio. Madieke en Margaux gingen verder, en uiteindelijk trok Madieke aan het langste eind.

Principes

In een interview met het Nederlandse magazine Linda geeft Sanne aan dat haar deelname aan het programma achteraf bekeken tegenviel. «Het was verschrikkelijk. Met Fabrizio alleen was het leuk, hoor. Ik volgde hem al een tijdje op social media, toen ik zag dat hij de Belgische bachelor zou zijn. Ik vond hem altijd al een leuke gozer, dus ik gaf me op. Maar dat we vervolgens met z’n allen achter één man aan moesten gaan... Dat ging echt tegen mijn principes in», zucht ze.

Geen leuke sfeer

De 34-jarige blondine uit Amsterdam kwam anderhalve dag later dan de rest aan in Griekenland en kuste al meteen op haar eerste date met Fabrizio. Dat was niet goed voor de sfeer in de villa. «Daardoor viel ik direct buiten de groep. Vervolgens zoende ik met Fabrizio nadat Phaedra dat had gedaan en toen kwam er helemaal een kutsfeer. Bij de Nederlandse Bachelor was de sfeer altijd leuk, dat hoorde ik ook van mijn beste vriendin Yael, die daaraan meedeed. Maar bij ons gunde niemand elkaar wat. Veel meiden vonden het ook echt niet kunnen, zoenen op een eerste date», klinkt het.

Geroddel

Er was ook behoorlijk wat achterklap, voornamelijk door Belgische kandidates, zo beweert ze. «Nederlanders zijn heel direct. Als Madieke bijvoorbeeld iets had, dan vertelde ze dat gewoon tegen mij. Of we spraken elkaar aan. De Belgische meiden waren meer van het roddelen. Zo had Vanessa tegen Fabrizio gezegd dat Margaux nog bij haar ex woonde. Maar dat was helemaal niet waar. Margaux is ook zo’n schatje, trouwens», vertelt ze.

Losgeslagen meid

Maar ook zijzelf was slachtoffer van roddels. «Vanessa had ook tegen hem gezegd dat ik aan de alcohol zat. Helemaal niet waar. Tuurlijk, af en toe een drankje vind ik wel lekker. Maar verder niet. Ik werd ook echt neergezet als een soort losgeslagen meid. Dat vond ik niet leuk voor mijn kinderen. Joh, ik ben moeder, ik werk vijf à zes dagen per week. Zo ben ik helemaal niet», verduidelijkt ze.

Boos op Fabrizio

Dat ze uiteindelijk naar huis moest, kwam heel hard aan. Haar gezicht sprak op dat moment boekdelen. «Ik zag het gewoon echt niet aankomen, we hadden zulke goeie gesprekken. De manier waarop het ging, vond ik ook niet prettig. Hij vertelde iets over Madieke en toen was het: doei Sanne. Ik wist ook niet dat zij zo’n klik hadden, Madieke vertelde nooit zoveel over hun dates. Maar toen ik het op televisie zag, was die klik obvious natuurlijk. Toen begreep ik het wel. Maar ik was wel boos over het afscheid nemen. We hebben twee maanden geen contact gehad en toen stuurde hij me een excuusmail, over hoe alles was gelopen. We hadden het zo leuk gehad samen, het was echt een mooie mail. Sindsdien hebben we wekelijks contact op vriendschappelijke basis», besluit ze.