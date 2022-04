Sanne uit ‘De Bachelor’ reageert voor het eerst na haar afwijzing: «Op dat moment was ik kwaad»

Woensdag zagen we dat enkel Madieke en Margaux een roos kregen van Fabrizio. Exit Sanne dus, en van haar gezicht was af te lezen dat ze daar niet bepaald blij mee was. Wellicht had ze het ook niet zien aankomen aangezien ze tijdens de 24-uren date intiem geweest was met hem. «Ik vind het echt een domme keuze. Ik vind het echt zo’n sukkel. Het is zijn verlies. Ik vind het een heel aparte keuze ook, na onze date. Maar als dit voor hem goed voelt, wens ik hem veel geluk», reageerde ze vlak daarna.

Rollercoaster

Intussen zijn we weer een tijdje verder en is alles wat bekoeld. Dat blijkt ook uit haar veel genuanceerdere terugblik op Instagram. «Dat was het dan... Mijn bizarre Bachelor-avontuur waar ik een paar maanden later met een hele grote glimlach op terugkijk. Het was een rollercoaster van emoties, intens, vreselijk op sommige momenten, maar ook een prachtig avontuur. Daten vind ik vreselijk, maar met jou, Fabrizio, was het altijd een feestje. Ik ben blij dat ik je heb leren kennen, en ik vind je absoluut geen sukkel zoals ik na mijn exit zei. Integendeel, je bent een mooi, oprecht persoon, met je hart op de juiste plek. Op dat moment leef je zo in een bubbel en alle emoties worden honder keer versterkt. Dus op dat moment was ik kwaad, maar nu we een paar maanden verder zijn en de lucht hebben geklaard, its all good. Dankjewel voor dit mooie avontuur!», schrijft de 34-jarige zelfstandige online marketeer.

Mooi mens

Fabrizio reageerde intussen ook al op haar bericht. «Weet ik lieve schat. Mooi mens ben je. Tot heel snel! Apprecieer het enorm», klinkt het.