Margaux uit ‘De Bachelor’ openhartig: «Ik zie Fabrizio doodgraag, maar...»

Hoewel Madieke de allerlaatste roos van Fabrizio kreeg, duurde hun sprookje maar enkele weken. Daarna zocht Fabrizio opnieuw contact op met Margaux en aanvankelijk leek dat meer te worden dan vriendschap alleen, maar nu blijkt dat het daarbij zal blijven.

Geen relatie

Eerder liet Fabrizio dat al weten en nu horen we hetzelfde verhaal bij Margaux. «Neen, Fab en ik zijn niet samen en we zijn ook niet van plan om samen te zijn naar de toekomst toe. We hebben veel tijd samen doorgebracht en daardoor kwamen we ook tot de realisatie dat er niets meer in zit dan een mooie en hechte vriendschap. En dat is toch ook oké, niet?».

Plek in haar hart

«Ik zie Fab doodgraag, maar niet op die manier om een relatie te starten. Op zo’n momenten moet je eerlijk zijn naar elkaar toe, en als je het beiden niet voelt, kan je dat ook eerlijk toegeven. Fab heeft een belangrijke positie ingenomen in mijn hart. Ik heb Fab beter leren kennen en geloof mij, he is incredible! Ik vind hem een prachtige persoon op elk vlak. Hij haalt het beste in mij naar boven en ik kan gewoon lekker mezelf zijn. Geen verantwoordingen, geen drama en geen miscommunicatie», schrijft ze op Instagram.

Dankbaar

De 21-jarige communicatiestudente geeft wel mee dat ze elkaar nog regelmatig zien. «Ja hoor! Op een hele korte periode is hij veel voor me gaan betekenen. Ik weet dat wat er ook is, he’s always there for me, like I am for him. Ik ben zo dankbaar voor de vriendschap die we hebben opgebouwd en voor al onze momenten samen en ik ben er zeker van dat er nog zoveel meer momenten gaan bijkomen», besluit ze.