Fans merken iets op bij Margaux uit ‘De Bachelor’: «Je bent zo veranderd qua uiterlijk...» (foto)

Tijdens een vragenuurtje op Instagram vroeg een volger aan Margaux hoe het komt dat ze zo veranderd is in vergelijking met hoe ze er in ‘De Bachelor’ uitzag. Zelf vindt ze het ook opvallend.

Margaux is één van de vijf kandidates die nog in de running zijn om het hart van Fabrizio Tzinaridis te veroveren. Ze had het geluk al om met de 29-jarige tattoo artist te kussen, net zoals Phaedra, Sanne en Madieke.

Geen make-up

Op Instagram stelde iemand haar een vraag over haar looks. «Je bent zo veranderd qua uiterlijk? Wel super mooi!», klonk het. Margaux antwoordde dat dat haar natuurlijke look is. «Ik schrik er zelf soms van. Dit ben ik. Zonder filters en make-up. Zo zie ik er toch wat liever uit hé?», knipoogt ze.

Broer

Iemand anders toonde interesse in haar broer. «Hou oud is hij? Hij ziet er geweldig uit! Is hij single?», luidde het. De 21-jarige communicatiestudente ging niet in detail, maar vertelde wel een grappig weetje. «Toen ik deze foto met mijn broer postte, dacht iedereen dat hij mijn vriendje was», lachte ze.