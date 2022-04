‘De Bachelor’-Fabrizio heeft zijn keuze gemaakt, maar het heeft niet mogen zijn: «Ik voelde het niet»

’t Is gebeurd! Eindelijk weten we wie de allerlaatste roos kreeg in ‘De Bachelor’. Het was kiezen tussen Margaux en Madieke en uiteindelijk ging Fabrizio voor...

MADIEKE! Na openhartige brieven van beide kanten stelde Fabrizio dé vraag aan Madieke: «Ik zou het oprecht leuk vinden als je deze laatste roos zou willen aanvaarden...», klonk het. Daarop antwoordde ze resoluut ‘ja’ en werd hun liefde bekroond met een innige zoen en omhelzing.

Afstandelijk

Tijd dus voor het échte leven, maar daar werd Fabrizio al meteen geconfronteerd met zichzelf. «De bedoeling van mijn laatste roos aan Madieke te geven, was effectief een relatie te kunnen beginnen. We zouden elkaar vaker zien en dan zien we wel wat eruit komt», vertelt hij in ‘De Bachelor: na de roos’.

Maar Madieke merkte al snel dat er hem iets dwars zat. «De keren dat ik in het weekend bij hem was merkte ik een bepaalde soort van afstand. We hebben dat heel open gecommuniceerd en hij gaf al snel aan dat hij niet de verliefdheid voelde die hij dacht dat hij moest voelen», klinkt het.

Geen aantrekkingskracht

Na vier weken trok Fabrizio de stekker eruit. «Het was leuk, we hebben veel Netflix gekeken, maar daarna zat ik weer boven in mijn bureau. Daar ben ik de laatste drie maanden heel weinig uitgekomen. De reden waarom het niets is geworden, is in mijn ogen een gebrek aan chemie, aan die onweerstaanbare aantrekkingskracht. Ik voelde het niet. Ik heb het opgegeven na een viertal weken. Ik zag het nut er niet van in om dat nog maandenlang te rekken terwijl ik het gewoon niet voelde», legt hij uit.

Vertrouwd gevoel

Een week nadat het gedaan was met Madieke, sprak hij af met Margaux. Dat klikte meteen erg goed, in die mate zelfs dat ze bij elkaar blijven slapen. «Vanaf het moment dat ik Fabrizio terugzag, voelde dat als een vertrouwde omgeving. Het was gewoon fijn om die tijd weer samen door te brengen. Ik mocht van hem ook blijven slapen. Het gevoel dat ik had toen ik bij hem sliep, was het vertrouwde gevoel van in Griekenland. Alleen was het nu echt onder ons en kunnen we onze tijd besteden aan elkaar. Dat hebben we ook gedaan en dat was meteen een natuurlijk gevoel, alsof we dat altijd al hadden gedaan. Ik geef heel veel om hem en hij weet dat ook. We zijn nu gewoon een beetje aan het uitzoeken en we zien wel», aldus Margaux.

Geen verplichtingen

Ook Fabrizio apprecieert Margaux enorm, al spreken ze (nog) niet echt van een relatie. «Margaux is op een korte tijd uiteindelijk veel gaan betekenen. Op dit moment is ze best ook wel waardevol in mijn leven. Ik kan eigenlijk zo goed als alles aan haar vertellen. Ik voel geen druk. We genieten van het moment. We zitten in het moment samen. Geen verwachtingen, geen verplichtingen. We zien wel wat de toekomst brengt», besluit hij.