HUH?! Margaux uit ‘De Bachelor’ deelt liefdevolle foto met... Madieke: «Voor altijd»

Wie ‘De Bachelor’ gevolgd heeft, weet dat Fabrizio in de finale voor Madieke koos ten koste van Margaux. Je zou dan denken dat die twee niet door één deur kunnen, maar dat is niet het geval. Integendeel...

Vorige maand zagen we in ‘De Bachelor’ dat Fabrizio Tzinaridis uiteindelijk voor Madieke koos. Dat kwam hard aan bij Margaux, maar lang duurde het sprookje tussen Madieke en Fabrizio niet. Na vier weken kapten ze er al mee. En verrassend: Fabrizio zocht Margaux nadien weer op. Intussen weten we dat ook dat niets meer geworden is dan vriendschap.

Pure magie

Het was een speciale situatie die Madieke en Margaux blijkbaar dicht bij elkaar gebracht heeft, ook al waren ze elkaars concurrenten tijdens de finale. Margaux deelde immers een innige foto van hun tweetjes in discotheek Carré in Willebroek. «Je weet dat iemand speciaal voor je is wanneer... je elkaar een tijdje niet hoort omdat het druk is, maar als je elkaar dan ziet, je elkaar meteen weer aanvoelt. Je praat alsof je elkaar gisteren nog zag en je lacht tot je buik er pijn van doet. Het is een zeldzame en bijzondere band en persoonlijk vind ik het pure magie. Als je ooit zo iemand tegenkomt, laat hen dan nooit gaan. Voor altijd één team», schrijft ze erbij.

Echte vriendschap

Madieke liet zelf een reactie achter onder het kiekje. «Schattie, you’re special! Love you», klinkt het. De volgers van Margaux vinden het mooi om te zien dat ze zo goed met elkaar overeenkomen. «Zoiets heet echte vriendschap. Zo geweldig om te zien», en «Hoe lief», wordt er gereageerd.