‘De Bachelor’-Fabrizio onthult hoeveel bedpartners hij al gehad heeft

Dat Fabrizio Tzinaridis liefhebber is van het minnespel, weten we al sinds zijn doortocht op Temptation Island en recent De Bachelor. In dat laatste datingprogramma, waarin Fabrizio op zoek ging naar de liefde, deelde hij de lakens met maar liefst drie kandidaten. Toen Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee voor hun rubriek ‘Het recordboek’ op zoek gingen naar de persoon met het recordaantal bedpartners, dachten luisteraars dan ook spontaan aan de verleider. Fabrizio klapt uit de biecht.