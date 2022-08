Foto van Amber en William uit ‘Boer zkt Vrouw’ doet volgers speculeren: «Als jullie nu nog niet samen zijn?!»

Meer en meer vermoeden volgers dat Amber en William een koppel zijn. Of dat hopen ze tenminste. Een nieuwe foto van hun tweetjes doet alvast in die richting denken...

Amber en William hebben afgelopen weekend samen genoten van Tomorrowland. Dat blijkt uit enkele foto’s die Amber vandaag op Instagram postte. Op de laatste (tiende) foto uit de reeks omhelzen ze elkaar deels, wat de speculaties over dat ze een koppel zouden zijn alleen maar aanwakkert. «Damn! Jullie zouden toch een perfect koppel zijn hoor», «Zijn jullie nu samen? Hopelijk wel», «Als jullie nu nog niet samenzijn?! Zo’n tof en mooi meisje, dan is hij goed zot... Het is een plezier om jullie avonturen samen te volgen», lezen we onder meer in de reacties.

Samen op vakantie

Tijdens ‘Boer zkt Vrouw’ leken Amber en William voor elkaar gemaakt, maar in de reünie-aflevering onthulden ze dat ze geen koppel meer vormden omdat William niet genoeg gevoelens had voor Amber. Twee maanden geleden deelde de 22-jarige studente uit Leest echter enkele vakantiefoto’s met William, dus hoopten hun volgers dat ze toch weer samen waren.

Goede klik

Nadien verduidelijkte Amber dat ze (voorlopig) goede vrienden zijn, al liet ze wel ruimte voor een eventueel romantisch staartje. «William heeft nooit gezegd dat het niks meer kan worden tussen ons. De deur blijft dus op een kiertje staan. Maar ik hoop er niet op, want dan kan ik alleen maar teleurgesteld worden. Ik blijf ook niet afspreken met hem omdat ik stiekem hoop dat het tóch iets meer zou worden tussen ons. We hebben gewoon een hele goeie klik en je merkt dat we allebei dingen samen willen doen. De druk is er bovendien af nu de camera’s weg zijn. We amuseren ons momenteel en we zien wel wat de toekomst brengt. Ik laat het gewoon op me afkomen», vertelde ze destijds.

