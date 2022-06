Amber uit ‘Boer zkt Vrouw’ verbaast volgers met vakantiefoto: «Zijn jullie nu tóch een koppel?»

Amber Diddens, die onlangs te zien was in ‘Boer zkt Vrouw’, zaait verwarring met enkele vakantiefoto’s op Instagram. Boer William is immers op de kiekjes te zien, wat bij heel wat mensen vragen oproept.

Amber probeerde via ‘Boer zkt Vrouw’ het hart van boer William te veroveren. Dat lukte, want hij koos uiteindelijk voor haar, maar nadien bleek dat hij niet genoeg gevoelens had voor haar en kwam het sprookje tot een einde.

Samen op vakantie

De 22-jarige studente uit Leest vertoeft momenteel in het zonnige Italië en deelde enkele vakantiefoto’s. Op één van die kiekjes is ook William te zien en in een filmpje op haar InstaStories blijkt ze samen met hem in de auto te zitten.

Nieuwsgierige volgers

Haar volgers stellen zich daar dan ook vragen bij. «Met William op vakantie... Moet jij ons iets vertellen, Amber?», «Ben je nu toch samen met hem?», «Je maakt ons benieuwd», en «Zijn jullie nu tóch een koppel?», lezen we onder meer in de reacties.

