Amber uit ‘Boer zkt Vrouw’ geeft duidelijkheid over haar en William: «Ik hou me niet in»

Nadat er foto’s opdoken van Amber en William die samen op vakantie waren, vroegen velen zich af of ze dan toch een koppel zijn. Nu legt ze uit hoe de vork in de steel zit.

Amber en William leken in ‘Boer zkt Vrouw’ het perfecte koppel, maar in de reünie-aflevering onthulden ze dat ze niet meer samen waren omdat William niet genoeg gevoelens had voor Amber. Vorige week deelde de 22-jarige studente uit Leest echter enkele vakantiefoto’s waarop ook William te zien was. Heel wat volgers dachten dus dat ze intussen terug een koppel zijn.

Vaak samen

In Flair verduidelijkt Amber hoe het nu precies tussen hen zit. Zo zien ze elkaar nog regelmatig. «Meerdere keren per week zelfs. Om mezelf te beschermen heb ik eerst wat afstand genomen van William. Maar dat kon ik niet lang volhouden en al snel zat ik weer meerdere keren per week bij hem op de ranch. (lacht) We gingen onlangs ook nog samen op reis naar Rome», vertelt ze.

Deur op een kier

Voorlopig lijkt het allemaal (nog) vriendschappelijk, al blijft de kans bestaan dat er meer uit voortkomt. «William heeft nooit gezegd dat het niks meer kan worden tussen ons. De deur blijft dus op een kiertje staan. Maar ik hoop er niet op, want dan kan ik alleen maar teleurgesteld worden. Ik blijf ook niet afspreken met hem omdat ik stiekem hoop dat het tóch iets meer zou worden tussen ons. We hebben gewoon een hele goeie klik en je merkt dat we allebei dingen samen willen doen. De druk is er bovendien af nu de camera’s weg zijn. We amuseren ons momenteel en we zien wel wat de toekomst brengt. Ik laat het gewoon op me afkomen», klinkt het.

Knuffelen

Als je verliefd bent, wil je die gevoelens uiten. Amber probeert daar op haar manier mee om te gaan. «Hij is mijn allereerste grote liefde, dus hij zal altijd wel een speciaal plekje in mijn hart hebben. Als je zo verliefd bent op iemand is het ook moeilijk om die gevoelens van de ene op de andere dag te doen verdwijnen. Ik hou me dan ook niet in. Als ik hem wil vastpakken en kussen, dan doe ik dat gewoon. En omgekeerd ook», besluit ze.