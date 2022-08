Amber en William uit ‘Boer zkt vrouw’ nemen alle twijfels weg met kusfoto: «De aanhouder wint!»

Hoewel uit de reünie-aflevering van ‘Boer zkt vrouw’ bleek dat Amber en William geen koppel meer vormden omdat William (26) niet genoeg gevoelens had voor Amber (22), is er intussen heel wat veranderd. In juni deelde Amber enkele vakantiefoto’s waaruit bleek dat boer William ook van de partij was en enkele weken later werden ze samen gespot op Tomorrowland. William bevestigde dat er meer aan de hand was dan vriendschap alleen, maar van een relatie was nog geen sprake. «Er is zeker meer dan niks, we drukken er gewoon nog geen stempel op. Naargelang de tijd groeiden we naar elkaar toe. We bleven afspreken, en zo kwam het één van het ander. We daten exclusief», vertelde hij begin deze maand in Het Laatste Nieuws.

Topkoppel

Gisterenavond deelde Amber een foto waarop ze elkaar intiem kussen bij zonsondergang. «You & me», schrijft ze erbij. Het kon niet blijven duren, en daar zijn ook haar volgers erg blij mee. «Zo’n schoon koppel», «De aanhouder wint!», «Jaaa, topkoppel! Veel geluk samen», «Dit is echt meant to be. Super koppel!», «Eindelijk!», «Oh dus toch! Ik wens jullie zoveel geluk en liefde toe!», «Wat een super nieuws! Heel blij dat de vonk dan toch is overgeslagen. Beter laat dan niet, hé», lezen we onder meer in de reacties.