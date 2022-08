Amber en William uit ‘Boer zkt vrouw’ reageren op speculaties: «Van het één kwam het ander»

Hoewel ze een erg goede match waren in ‘Boer zkt vrouw’, bleek uit de reünie-aflevering dat ze niet als koppel verder gingen omdat William (26) niet genoeg gevoelens had voor Amber (22). Nadien doken er echter meermaals foto’s op van hun tweetjes, onder meer op vakantie en afgelopen weekend nog op Tomorrowland. Heel wat volgers vermoeden dan ook dat er tussen hen toch meer is dan vriendschap alleen.

Daten

In een interview met Het Laatste Nieuws onthullen ze dat er inderdaad meer aan de hand is, maar een relatie willen ze het nog niet noemen. «Er is zeker meer dan niks, we drukken er gewoon nog geen stempel op. Naargelang de tijd groeiden we naar elkaar toe. We bleven afspreken, en zo kwam het één van het ander. We daten exclusief», vertelt William.

Minder druk

Ook Amber klinkt erg hoopvol. «Nu de druk van de camera’s er af is, doen we het rustig aan. Na de opnames voelde het langs zijn kant meer vriendschappelijk. We bleven elkaar wel zien, maar daar bleef het bij. Toen het op de reünie-aflevering even niet meer ging voor mij, namen we afstand. Maar al snel werd duidelijk dat ik alles hier, zoals de paarden, niet kon missen. Ik bracht William een bezoekje en ben niet meer weggegaan. We begonnen ook samen naar rodeo’s te gaan, en toen is het langs zijn kant veranderd, denk ik. Want mijn gevoel is altijd hetzelfde gebleven. Ten tijde van de opnames was er zoveel druk, het ‘moest’ precies», legt ze uit.

Samen ontspannen

Ze zijn zo goed als voortdurend bij elkaar, maar voor samenwonen is het nog te vroeg. «Alles op zijn tijd. We doen wel heel veel samen, ik ben zo goed als altijd bij hem. Overdag help ik waar nodig op de manege, ‘s avonds ontspannen we samen. Dan gaan we bijvoorbeeld iets eten, naar de cinema of naar een zomerbar met vrienden. (...) Onze band is nog steeds dezelfde als bij de start van het programma. Al sinds het begin konden we goed met elkaar babbelen en onnozel doen. Het is echt zalig, het is superleuk hoe het nu is», besluit ze.