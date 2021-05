Elke Clijsters heeft beslist in ‘De Bachelorette’: dit is haar nieuwe vriend! (video)

’t Is gebeurd! Tijdens een zenuwslopend beslissingsmoment heeft Elke Clijsters haar keuze gemaakt. Haar nieuwe vriend is…

IVAN! De 29-jarige projectmedewerker uit Grimbergen was er tijdens een privédate al eens in geslaagd om met haar te kussen. Elke gaf meermaals aan dat ze zich vooral lichamelijk erg aangetrokken voelt tot hem.

Twijfels over de toekomst

Maar zijn jonge leeftijd en zin om te feesten deden haar twijfelen. Dat heeft haar echter niet tegengehouden om het toch een kans te geven. “Het enige wat me doet twijfelen is dat we heel verschillend zijn en leven. Daardoor heb ik schrik en zit ik met twijfels. Twijfels over de toekomst met jou en of je deze gevoelens die er nu zijn tussen ons, kunt vasthouden als het wat moeilijker zou worden. Toch wil ik dat risico nemen”, zegt ze tegen hem.

