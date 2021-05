Elke Clijsters is al niet meer samen met Ivan uit ‘De Bachelorette’: “Natuurlijk was dat heftig”

Wat een anticlimax! Na het langverwachte beslissingsmoment in ‘De Bachelorette’ waarin Elke Clijsters voor Ivan koos, blijkt nu dat ze al maandenlang geen koppel meer vormen. Dat onthulde ze in ‘De Cooke & Verhulst Show’.

Wekenlang keken we uit naar wie de nieuwe vriend van Elke Clijsters (36) zou worden. Vanavond maakte ze haar keuze bekend: Ivan. De opnames dateren echter al van acht maanden geleden. Intussen zijn ze, na een relatie van twee maanden, uit elkaar. “Ik vind het zo moeilijk om dat te vertellen, want mensen hebben die mooie aflevering net gezien, maar ik ben intussen al maanden vrijgezel. Ik geef mijn twijfels aan tijdens het programma. Ik was echt verliefd op hem en hij ook op mij. Dat was heel oprecht en we hebben ook fijne maanden gehad samen. Maar qua toekomst heb ik altijd mijn twijfels gehad. Wij zijn echt wel heel verschillend. We komen goed overeen. Hij komt volgende week ook naar mij thuis, dus dat is allemaal prima. Maar voor echt een lange relatie zat het er jammer genoeg niet in”, klinkt het in ‘De Cooke & Verhulst Show’.

Afgesloten hoofdstuk

In een interview met Het Nieuwsblad vertelt de zus van Kim Clijsters dat ze opgelucht is dat ze het eindelijk kan vertellen. “Ik ben blij dat het nu eindelijk out in the open is. Dan kunnen zowel Ivan als ik verder. De voorbije weken waren al een beetje vreemd. In mijn realiteit is dat hoofdstuk al eventjes afgesloten, maar opeens herbeleefde ik alles weer vanaf het begin. Ik praatte met journalisten over hypothetische uitkomsten, terwijl ik wist hoe het was afgelopen”, luidt het.

Geen verantwoording af te leggen

De twijfels die Elke bij Ivan had – dat hun levens niet verzoenbaar zouden zijn – bleken uiteindelijk terecht, zo geeft ze toe. “Eenmaal je uit die televisiebubbel komt, beland je samen in de werkelijkheid. Hij ging veel de baan op voor z’n werk, ik had mijn kinderen en andere verantwoordelijkheden. We wilden het allebei erg graag, maar gaandeweg zijn we ons beginnen afvragen: ‘Zit hier een echte toekomst in?’ Natuurlijk waren we allebei teleurgesteld, natuurlijk was dat heftig. Maar het is dat het zo moest zijn. Ik vind niet dat we ons daarvoor moeten verantwoorden. Al zal ik nu ongetwijfeld wel een hoop berichtjes krijgen van kijkers die denken dat ze de mannen beter kenden dan ik”, lacht ze.

Nood aan rust

Momenteel is Elke dus vrijgezel, al krijgt ze door het programma heel wat aandacht van andere mannen. Maar die zullen nog even moeten wachten. “Momenteel ben ik heel overtuigd vrijgezel. De voorbije weken heb ik wel wat berichtjes gekregen, maar daar kon ik uiteraard niet op ingaan. Ik wil me er zeker voor openstellen, want ik zou in de toekomst graag iets serieus en duurzaams opbouwen met iemand. Maar nu heb ik eerst even nood aan wat rust. Ik ga me niet halsoverkop ergens in storten”, besluit ze.