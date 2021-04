OMG! Elke kust nu ook Ivan in ‘De Bachelorette’ (video)

’t Is gebeurd! Nadat Elke Clijsters enkele weken geleden favoriet Django kuste, heeft ze nu ook een innig momentje gehad met Ivan. “Emotioneel begin ik nu ook meer aangetrokken te worden tot hem”, vertelt ze.

Het is razend spannend in ‘De Bachelorette’. Met Django, Ivan en Wouter zijn er nog drie kandidaten die het hart van Elke Clijsters proberen te veroveren. Vanavond gaat Elke op 24-uren-date met de drie heren. Tijdens de date met Ivan vertelt Elke dat ze erg aangetrokken is tot hem, maar dat ze nog met een paar twijfels zit. “Ik ben heel fel aangetrokken tot jou, ook lichamelijk. Je laat me ook lachen. De twijfel bij mij alleen is dat je wat jonger bent en dat je een ander leven leidt dan ik. Ik heb kindjes. Stel dat ik voor jou zou kiezen, zou je dan hetzelfde blijven in een relatie? Ik heb schrik dat je mij snel beu zal zijn en terug wil gaan feesten. Mijn leven is ook kinderen naar school brengen, eten maken… Wat ik doe als mama”, zegt ze tegen hem.

Niet verwacht

Maar Ivan stelt haar meteen gerust. “Je moet niet denken dat ik je beu zal zijn. Als ik bij jou ben, zijn dat prachtige momenten. Zo iemand kan je niet beu zijn. Je bent leuk. Ik had dat zo niet verwacht. Je mag niet te veel twijfelen over hoe het later zal verlopen. Ik zal er altijd zijn voor jou. Ik zal je altijd helpen. Met het huishouden, met je kinderen, met alles wat je wilt”, antwoordt hij.

Gevoelige kant

Wat volgt is een passionele kus. “Hij laat zien hoe lief hij is en zijn gevoelige kant heeft hij ook laten zien, dus ook emotioneel begin ik nu ook meer aangetrokken te worden tot hem”, reageert ze achteraf voor de camera.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20.30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be