‘De Bachelorette’-kijkers begrijpen keuze van Elke Clijsters niet: “Ze is zo naïef!”

De spanning was de snijden en de verbazing des te groter toen Elke topfavoriet Django naar huis stuurde. Daardoor blijven enkel Wouter en Ivan over. Dat Elke Ivan boven Django verkiest, kan er bij heel wat kijkers niet in.

Einde verhaal voor Django. De 39-jarige osteopaat uit Klerken was dé gedoodverfde winnaar van ‘De Bachelorette’, maar tegen alle verwachtingen in gaf Elke hem geen roos. Dat betekent dat Wouter en Ivan de enige overblijvers zijn om het hart van Elke te veroveren.

Koppig

Het is erg moeilijk om te voorspellen wie van de twee het zal halen, maar Ivan viel eerder niet in de smaak bij de ouders van Elke, vooral door het feit dat hij qua karakter erg koppig is. Volgens haar ouders is dat nu nét een karaktereigenschap die ze moet vermijden. Elke trok zich niets aan van het commentaar en tijdens haar date met de 29-jarige projectmedewerker uit Grimbergen kuste ze hem zelfs. “Hij laat zien hoe lief hij is en zijn gevoelige kant heeft hij ook laten zien, dus ook emotioneel begin ik nu ook meer aangetrokken te worden tot hem”, klonk het achteraf.

Naïef

Heel wat kijkers fronsten de wenkbrauwen toen ze zagen dat Ivan boven Django verkozen werd. “Alé, het zal dan Ivan worden… Nooit gedacht dat Elke zo naïef zou zijn eigenlijk”, “Een mediageile Ivan gaat verder en een persoon die het serieus meent moet naar huis? Elke wat doe je?”, en “Zou er met Ivan niet meer gebeurd zijn tijdens de date? Is misschien ook een reden waarom ze Django niet kon kiezen”, lezen we onder meer op Twitter.

Player

Sommigen vinden Ivan te speels voor Elke. “Ivan blijft een gladde player, ik zeg dat eerlijk”, “Dat gaat je je nog beklagen, kinneke”, en “Ik zeg dat eerlijk, ik had niet gedacht dat ze voor Ivan zou kiezen”, klinkt het ook.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be

