HILARISCH! Gert Verhulst heeft vervanging voor Klaasje: “Die heeft al in K3 gezeten” (video)

Het vertrek van Klaasje bij K3 sloeg in als een bom. Humor relativeert, en dat hebben de makers van ‘De Ideale Wereld’ ook deze keer weer netjes voor elkaar gekregen.

Gisteren raakte bekend dat Klaasje Meijer de meidengroep K3 verlaat. Haar plaats zal worden ingenomen door iemand anders, maar deze keer mag het ook een jongen zijn. “Wij gaan op zoek naar een opvolgster voor Klaasje OF een opvolger. Het kan dus ook een jongen zijn. Iedereen die ouder is dan 18 jaar, goed kan zingen en dansen, en zich geroepen voelt om de plaats van Klaasje in te nemen, kan zich aanmelden”, legde Gert Verhulst uit.

Parodie

De geestige koppen van ‘De Ideale Wereld’ maakten een parodie van de persconferentie waarop Klaasje het jammere nieuws aankondigde. “Dames en heren, de vervanging voor Klaasje is mijn zoon Viktor, want die heeft veel ervaring. Die heeft al in K3 gezeten. In Marthe, hè”, klinkt het.

Nieuwe vriendin

Viktor Verhulst was inderdaad van 2016 tot 2018 samen met Marthe van K3. “We hebben samen een fantastisch mooie tijd beleefd en hebben elkaar altijd gesteund. Dit zal niet veranderen in de toekomst. We koesteren onze mooie periode samen en hebben voor altijd een plekje in elkaars hart”, klonk het destijds toen ze uit elkaar gingen.

Sinds kort heeft de 26-jarige ‘Love Island’-presentator een vriendin: Sarah Puttemans (21) uit Leuven.