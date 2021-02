Klaasje onthult wanneer ze de beslissing nam om uit K3 te stappen (video)

Vandaag raakte bekend dat Klaasje Meijer na vijf jaar besloten heeft om K3 te verlaten. Die beslissing werd niet op een-twee-drie genomen. Blijkbaar speelde ze al langer met die gedachte.

Niemand had het zien aankomen, maar Klaasje Meijer (25) stopt binnenkort wel degelijk met K3. Ze wil haar vleugels uitslaan en haar leven een andere invulling geven. Tijdens een interview met MNM-dj Wanne Synnave vertelde ze wanneer precies die harde beslissing genomen werd. “Ik kan niet echt een moment noemen waarop dat begon, maar in de kerstvakantie is echt die beslissing gevallen. Ik denk dat die gedachte al wel langer speelde. Er zijn zoveel dingen die ik graag doe en ik wil heel graag mijn vleugels uitslaan en ook buiten K3 dingen gaan doen. Ik ga Hanne en Marthe natuurlijk missen. En de fans ook. Voor zo’n groot publiek optreden is heel overweldigend, en daar ben ik echt heel dankbaar voor”, klinkt het.

Hopelijk geen vijf jaar

Studio 100-baas Gert Verhulst was – uiteraard – ook al langer op de hoogte van haar beslissing. “Wij weten het een paar maanden, maar door heel de coronatoestand is de communicatie daarvan een beetje vertraagd. Ik weet niet hoe lang ze al met die gedachte rondloopt, maar ik hoop geen vijf jaar”, aldus Gert.

Geschrokken

Voor Hanne en Marthe was het niet makkelijk om het nieuws te vernemen, maar ze respecteren haar keuze. “Het was toch wel even schrikken, maar we kennen Klaasje en weten hoe ze zich voelt. We gunnen het haar en respecteren haar keuze ondanks dat we haar gaan missen. We hebben te veel respect voor haar en we weten dat ze dit niet zou opgooien zonder erover na te denken. Het was wel snel duidelijk dat we dit wilden blijven doen, maar dat maakt het niet per se makkelijker”, legt Hanne uit.

Troostende woorden voor fans

Klaasje begrijpt uiteraard dat dit nieuws hard aankomt bij de fans. “Ik snap dat ze nu verdrietig en een beetje boos zijn, en dat mag ook. Maar ik hoop dat ze geloven in hun dromen en dat ze snappen dat er iemand komt die in mijn plaats verder gaat met Hanne en Marthe. Dat gaat ook een heel mooie K3 worden. Wie weet komen we elkaar in de toekomst nog tegen”, besluit ze.