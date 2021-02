Viktor Verhulst is niet langer vrijgezel: DIT is zijn nieuwe vriendin (foto’s)

Viktor, de zoon van Gert Verhulst, heeft de liefde opnieuw gevonden. Hij is naar verluidt samen met een 5 jaar jongere influencer.

Viktor Verhulst lijkt in ‘De Verhulstjes’ nog als single door het leven te gaan omdat de opnames eerder gemaakt werden, maar intussen heeft de 26-jarige ‘Love Island’-presentator een vriendin: Sarah Puttemans (21) uit Leuven. De twee kenden elkaar al langer, maar ze zouden pas sinds kort een koppel vormen, zo beweert Dag Allemaal te weten.

Marthe van K3

Eerder was Viktor samen met Miss België-finaliste Aurélie Hendrickx (van 2015 tot 2016) en Marthe van K3 (van 2016 tot 2018). “We hebben samen een fantastisch mooie tijd beleefd en hebben elkaar altijd gesteund. Dit zal niet veranderen in de toekomst. We koesteren onze mooie periode samen en hebben voor altijd een plekje in elkaars hart”, klonk het destijds toen Viktor en Marthe uit elkaar gingen.