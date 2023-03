Margaux uit ‘De Bachelor’ heeft de liefde gevonden: «Blij voor je!» (foto)

Margaux Verbestel, die we nog kennen uit ‘De Bachelor’, is niet meer vrijgezel. Ze deelde enkele kiekjes met haar kersverse vriend.

Vorig jaar hoopte Fabrizio Tzinaridis de ware tegen te komen via het programma ‘De Bachelor’. Hij koos uiteindelijk voor Madieke, ten koste van Margaux, die eervol tweede was. Het sprookje met Madieke was geen lang leven beschoren en de 30-jarige tattoo artist zocht daarna opnieuw toenadering tot Margaux. Ook dat werd uiteindelijk niets meer dan vriendschap.

Mooi koppel

Inmiddels heeft de 22-jarige communicatiestudente haar prins op het witte paard gevonden. Het gaat om Michaël Bertjens, een sportieve man uit Tongeren. Margaux maakte het nieuws bekend op Instagram met enkele leuke foto’s van hun tweetjes. «Alles wat ik wil en nodig heb», glundert ze erbij. «Heel veel geluk», «Blij voor je!», «Zo schattig», en «Toppertjes», reageren haar volgers enthousiast.