Zwangere ‘Temptation’-Rodanya ongerust over haar grote buik: «Verschrikkelijk zwaar!» (foto)

Rodanya Kelsey zit nog maar net over de helft van haar zwangerschap, maar haar buik is al «verschrikkelijk groot». Ze hoopt dat het de komende maanden niet al te zwaar wordt.

Twee maanden geleden maakte Rodanya Kelsey bekend dat ze in verwachting is van een tweeling. Intussen weten we dat haar zoontje Levay Ace (2) en dochtertje Feyla Mae er een broertje én zusje bij krijgen.

Snel groeien

De 23-jarige brunette is nu 23 weken ver, maar ze maakt zich zorgen over de grootte van haar buik. Ze deelde een foto ervan op Instagram. «Dit was letterlijk mijn buik ook op 40 weken en ik ben nu maar 23 weken. Ik let ook nog eens op mijn eten, maar het groeit echt niet normaal snel. Ik hou mijn hart echt vast voor de komende weken, want het is nu al verschrikkelijk zwaar», zucht ze. Op een andere foto zien we hoe haar dochter met haar hoofd op Rodanya’s buik ligt. «Zo is deze verschrikkelijk grote buik toch nog ergens handig voor», knipoogt ze.