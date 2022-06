‘Temptation’-Rodanya is opnieuw zwanger, maar er is nóg een verrassing: «Oh mijn God!»

Ze beviel eind vorig jaar nog van haar tweede kindje, maar Rodanya is alweer in verwachting. Deze keer krijgen zij en Morgan, met wie ze in 2019 deelnam aan ‘Temptation Island’, een tweeling! «Twinnies on the way», glundert ze op Instagram naast een foto van de twee echo’s. Dubbel zo leuk nieuws dus, ook voor hun zoontje Levay Ace (2) en dochtertje Feyla Mae.

Felicitaties

Haar volgers zijn al even enthousiast als henzelf. «Wow, zo snel! Je handen vol straks, maar van harte gefeliciteerd», «Jij gaat ook maar door haha, maar wel echt superleuk en mooi! Niet één, maar twee wondertjes», «Wat een prachtig nieuws», en «Wow, wat spannend en speciaal!», wordt er gereageerd.