‘Temptation’-Rodanya over haar toekomstige tweeling: «Natuurlijk weten we dat, maar...»

Woensdag maakte Rodanya, die in 2019 met haar toenmalige vriend Morgan deelnam aan ‘Temptation Island’, bekend dat ze voor de derde keer zwanger is. Van een tweeling nog wel. Hoewel Morgan de papa is van haar zoontje Levay Ace en dochtertje Feyla Mae, heeft ze intussen een nieuwe vriend waarover weinig bekend is. Maar hij wordt dus de papa van de tweeling.

Druk

De 23-jarige brunette deelde een foto van haar twee kinderen en schreef erbij dat ze in spanning afwacht op haar tweeling. «Broer & zus. Zo spannend om straks nog twee kleintjes erbij te hebben. We weten natuurlijk dat het drukjes gaat zijn (dat is het al), maar we hebben er superveel zin in!», klinkt het.

Steun

In de reacties wenst iedereen haar enorm veel succes toe. «Superleuk! Wat een grote verandering, maar dat gaat jullie lukken», «Wel spannend, van twee naar opeens vier kindjes, maar ook wel leuk zo dicht allemaal op elkaar! Lekker samen opgroeien», en «Dat worden vier kindjes op minder dan drie jaar tijd? Chapeau! Zal druk zijn, maar je zal er zoveel liefde voor terugkrijgen», luidt het.