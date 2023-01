‘Thuis’-actrice Lynn Van Den Broeck kampt met vervelend ouderdomsverschijnsel: «Ik kan dit nog niet aan» (foto)

Lynn Van Den Broeck, die de rol van Viv vertolkt in de Eén-serie ‘Thuis’, wordt grijs. Ze deelde een foto van haar eerste grijze haar. «Het is begonnen», zucht ze.

Niet fijn, maar onvermijdelijk. Uiteindelijk krijgen we allemaal op een bepaald moment te maken met grijze haren, maar Lynn Van Den Broeck had dat op haar 29-jarige leeftijd nog niet verwacht.

Pijntje

En toch: de vriendin van Mathias Vergels, die rol van Lowie Bomans speelt in ‘Thuis’, merkte haar allereerste grijze haar op en sloeg een beetje in paniek op Instagram. «Het is begonnen. Mijn eerste grijze haar. Heb het uitgetrokken samen met de 4 aanpalende bruine haren. Klein pijntje, maar mijn (nog paar maand) 29-jarige zelf kan dit nog niet aan», klinkt het ontdaan.