‘Thuis’-acteurs Lynn Van Den Broeck en Mathias Vergels slachtoffer van wateroverlast: «In de steek gelaten door de gemeente» (foto’s)

Onweersbuien hebben dinsdagavond lelijk huisgehouden in Limburg en Vlaams-Brabant. Ook Sint-Genesius-Rode, de thuisgemeente van Mathias Vergels, kreeg de volle laag. Het huis waarin hij samenwoont met zijn vriendin en ‘Thuis’-collega Lynn Van Den Broeck liep onder. En dat voor de tweede keer op enkele weken tijd. «De opkuis is net gedaan. De schade valt mee. We hebben wel wat schade die we gaan aangeven, maar het is opgekuist beneden. Ik heb daardoor super slecht geslapen vannacht omdat het de hele nacht is blijven regenen. Dus dat geeft niet echt een goed gevoel», vertelt Lynn op Instagram naast enkele foto’s van de schade.

Klagen bij burgemeester

Ze betreurt het feit dat de gemeente geen maatregelen neemt om dergelijke taferelen te voorkomen. «Helemaal in de steek gelaten door de gemeente voor de tweede keer op korte tijd», zucht ze. Mathias deed zijn beklag daarover bij de burgemeester. «Tijdens het eerste gesprek op straat heb ik de burgemeester gezegd dat het zo niet verder kan. Hij heeft me geantwoord dat de gemeente al veel maatregelen heeft genomen, maar in mijn ogen duidelijk niet genoeg. Begin deze maand was het een eerste keer prijs. Toen viel het nog mee. Maar nu was het echt extreem. We hebben echt veel water binnen gehad. Gelukkig niet in het gedeelte dat Lynn en ik aan het omvormen zijn naar een B&B», klinkt het in Het Nieuwsblad.