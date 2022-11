‘Thuis’-actrice Lynn Van Den Broeck maakt indruk met badpakfoto: «Sexy!»

Lynn Van Den Broeck, die de rol van Viv speelt in de Eén-serie ‘Thuis’, krijgt heel wat complimenten op een vakantiefoto waarop ze in badpak poseert. «Knappe madam, hoor!», klinkt het.

Lynn Van Den Broeck vertoeft momenteel met haar vriend en ‘Thuis’-collega Mathias Vergels in Gambia. Daar verblijven ze in het vijfsterrenhotel Ngala Lodge, een prachtig logement met meerdere zwembaden en zicht op de oceaan.

Droomvakantie

De 29-jarige actrice deelde enkele vakantiekiekjes, onder meer eentje waarop ze in badpak geniet van het zwembad. Haar volgers complimenteren haar massaal. «Wauw Lynn!», «Geniet van je droomvakantie, Lynn! Een plons in ‘t water zal verfrissend zijn», «Sexy», «Knappe madam, hoor! Mooie foto», en «Wow, nice!», lezen we onder meer in de reacties. «Voel jij je daar ook ‘thuis’?», grapt nog iemand.