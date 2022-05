‘Temptation’-Delphine stelt nieuwe vriend voor: «Zo gek op jou!» (foto)

Delphine, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’, heeft sinds kort een nieuwe vriend. Ze deelde een kiekje van hun tweetjes op Instagram.

Vorig jaar deed Delphine met haar toenmalige vriend Bert mee in het ultieme verleidingsprogramma. Dat liep niet goed af en nadien kwam er dan ook een einde aan hun tienjarige relatie. Bert vond met Kelly al snel een nieuwe liefde en in februari van dit jaar bleek dat ook Delphine een nieuwe relatie was begonnen, met ene Thomas. Dat verhaaltje duurde echter slechts een maand.

Insta-official

Intussen heeft de 27-jarige brunette al iemand nieuw gevonden. Het gaat om ene Ruben, maar veel meer is er over hem niet geweten. Wel maakte Delphine hun relatie officieel met een foto van hun tweetjes op Instagram. «Zo gek op jou!», schrijft ze erbij.