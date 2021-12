WHUT!? Is dit de nieuwe vriendin van Bert uit ‘Temptation Island’? (foto)

We hebben er lang op moeten wachten, maar morgenavond worden Delphine en Bert eindelijk weer herenigd met elkaar. We hebben zo’n vermoeden dat het niet goed afloopt tussen de twee, al was het maar omdat Bert nu blijkbaar samen is met iemand anders...

In de wandelgangen wordt al een tijdje gefluisterd dat Bert (33) een nieuwe vriendin zou hebben. Zonder bewijs blijven dat echter roddels, maar nu zijn we vrij zeker dat het klopt. Instagramaccount reality.fbi noemde immers een naam, de 23-jarige Kelly Jeurissen.

Met z’n tweetjes weg

Als we haar Instagram bekijken, zien we dat Bert zowat bij elke foto van haar een hartje of een verliefd gezichtje zet. Maar er is meer! Vijf dagen geleden genoot Bert immers van een prachtig uitzicht op een rots in het Duitse stadje Cochem. Het toeval wil nu dat Kelly vijf dagen geleden op precies dezelfde plek stond. Heel benieuwd dus wat hij daar morgenavond over gaat vertellen...

