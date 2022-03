‘Temptation’-Delphine geeft meer details over haar relatiebreuk: «Dat heb ik nu ingezien»

Televisiekijkend Vlaanderen zag vorig jaar dat Delphine en Bert na een relatie van tien jaar uit elkaar gingen. Dat het niet verder kon tussen hen, werd immers duidelijk in ‘Temptation Island’. Bert zocht en vond niet lang nadien de liefde bij Kelly, en een maand geleden bleek dat ook Delphine een nieuwe relatie was begonnen, met ene Thomas.

Eigen keuze

Woensdag liet de 27-jarige brunette tijdens een vragenuurtje op Instagram weten dat ook die relatie al over & out is, maar meer details gaf ze daarover niet vrij. Tot nu. «Voordat iedereen er weer zijn eigen verhaal van maakt: ik heb het gedaan gemaakt met Thomas omdat hij niet de gast was die ik zocht. Onze eigenschappen pasten niet samen. Het ging allemaal ook heel snel. Dit heb ik nu ingezien. Ik was er nog niet klaar voor. Ik vind het eigenlijk heel erg dat ik dit moet delen met jullie, want soms heb ik ook nog een privéleven», klinkt het op Instagram.