Rosanna en Niels uit ‘Temptation Island’ dan tóch weer samen na verontrustende berichten

Het was een heftige week voor Rosanna en Niels, het Nederlandse koppel dat in 2017 meedeed aan ‘Temptation Island’. Rosanna liet vorige week op Instagram weten dat ze op een feestje ruzie hadden en Niels haar geslagen zou hebben. Daarom was het volgens haar ook gedaan tussen hen.

«Niet mishandeld»

Enkele dagen later kwam ze terug op haar woorden. «Niels heeft mij niet mishandeld. We waren op het strand en hadden daarna een klein feestje bij iemand. Ik ben vodka gaan drinken en daar kan ik helemaal niet tegen. Ik word dan loco loco in mijn koppie. Ik heb dingen gesloopt en gevochten met wat mensen. Er was geen reden voor ruzie, ik ben de schuldige in dit verhaal. Geen speculaties meer nodig nu», verduidelijkte ze op Instagram.