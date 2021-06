‘Temptation’-Rosanna na verontrustend bericht: «Niels heeft mij niet mishandeld»

Dinsdag liet Rosanna, die in 2017 met Niels meedeed aan ‘Temptation Island’, weten dat haar relatie met hem over & out is. Aanleiding was een stevige ruzie waarbij Niels haar geslagen zou hebben. «Niels en ik zijn helaas uit elkaar. Hij heeft me geslagen. Er is politie hier en het is te ver gegaan», schreef ze op Instagram.