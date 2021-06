Rosanna en Niels uit ‘Temptation Island’ uit elkaar: «Hij heeft me geslagen»

Rosanna en Niels deden in 2017 als koppel mee aan ‘Temptation Island’. Dat liep niet goed af, want Rosanna dook in bed met spierbundel Alex. Een jaar later waagden ze nog eens een poging als koppel in de VIP-versie van het populaire verleidingsprogramma. Eveneens zonder succes, want Niels bedroog Rosanna met Fabiola.

Te ver gegaan Toch overleefde hun (knipperlicht)relatie al die misstappen en vroeg Niels Rosanna zelfs ten huwelijk in 2018. Nu blijkt er opnieuw een stevige haar in de boter te zitten. Rosanna deelde op Instagram mee dat ze na een ruzie niet meer samen zijn. «Niels en ik zijn helaas uit elkaar. Hij heeft me geslagen. Er is politie hier en het is te ver gegaan», schreef ze.

Dronken Reality-insider Fawry Not Sawry vroeg Rosanna wat er gebeurd was. Blijkbaar liep het uit de hand op een feestje van vrienden. Gevraagd of Niels gewelddadig was, reageert ze het volgende: «Ik weet niet meer precies wat er allemaal gebeurd is. Ik had te veel vodka op en kan daar helemaal niet tegen», klinkt het. Ze bevestigde wel nogmaals dat hun relatie over & out is.

Instagram Stories / @fawrynotsawry