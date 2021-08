Nasrien Cnops: «Zo’n zwangerschap en bevalling is een aanslag op het vrouwelijk lichaam»

Radiopresentatrice Nasrien Cnops vertelt in een openhartig Instagrambericht over hoe ze eindelijk terug kan sporten na haar zwangerschap en bevalling. «Wel zonder lopen of springen, want daar is het nog te vroeg voor», klinkt het.

Nasrien Cnops beviel op 6 juli van een dochtertje, Aren. Nu, zeven weken later, kan ze eindelijk weer een beetje sporten. «We mogen weer. Zeven weken nadat ik het mooiste mormeltje op de wereld heb gezet is het EINDELIJK weer tijd om te sporten. Niet zoals ik daarvoor deed jammer genoeg, want voor wie het nog niet weet: zo’n zwangerschap en bevalling is een aanslag op het vrouwelijk lichaam», schrijft ze op Instagram.

Check-up

De 32-jarige NRJ-presentatrice vertelt dat ze eerst een grondige check-up moest ondergaan om er zeker van te zijn dat het weer veilig kon. «Na een GO van de kinesist die mijn bekkenbodemspieren én buikspieren grondig onderzocht is het dus tijd om mijn sportroutines weer op te bouwen. Wel zonder lopen of springen, want daar is het nog te vroeg voor», besluit ze.